PRADÈ, Gara che ci farà crescere. Dobbiamo...

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del club ufficiale dopo l'1-1 di Cagliari. Queste le sue dichiarazioni: "E' stata una partita particolare, direi dai due volti. Dopo 10 secondi abbiamo avuto una grande occasione da gol, dopo 7 minuti un calcio di rigore, poi la grande voglia, il grande spirito del Cagliari e tutto quanto hanno fatto sì che potevamo anche perderla. La cosa da sottolineare è l'essere riusciti a riprendere la partita nonostante fossimo rimasti in 10 e l'essere riusciti a non soffrire, anzi. Abbiamo avuto un paio di opportunità pericolose e questo è significativo perché vuol dire avere una squadra che crede sempre nell'agguantare il risultato, nel fare gol e questo ci conforta. Certo, se avessimo segnato su rigore la partita sarebbe cambiata, poi abbiamo preso subito gol al 2' della ripresa e non so se ci sia stata una disattenzione. Dopo con il calcio di rigore potevamo perdere la partita, l'analisi è tutta qua. Ci prendiamo la reazione, è chiaro che siamo dispiaciuti per non aver vinto, ma siamo in un percorso di crescita ed anche questa gara fa parte di quella crescita che dopo ti porti dentro".

C'è sempre stata la voglia di vincere la partita.

"Sì, anche in 10 sull'1-1 cercavamo di andare dentro per vincerla, abbiamo avuto due palle con Jack (Bonaventura, ndr) dopo due spizzate... Questa partita ci farà capire tante cose, dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra fuori casa ed in casa perché al Franchi siamo una squadra diversa, con un coraggio diverso e questo lo troveremo in futuro".