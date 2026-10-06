Dal Portogallo, Ronaldo non cambia idea: finché Jorge Jesus sarà ct non tornerà in Nazionale

Sembra non volersi ricomporre la frattura tra Cristiano Ronaldo e il Portogallo, almeno finché non cambierà il commissario tecnico dei lusitani. Il caso è scoppiato in questa sosta per le Nazionali quando CR7 ha lasciato in jet privato il ritiro dei suoi connazionali, dopo un incontro con Jorge Jesus e il presidente della federcalcio. Oggi, secondo quanto riferisce la CNN Portugal, l'attaccante dell'Al Nassr ha deciso di non tornare a disposizione della selezione lusitana e continuerà a rifiutare eventuali convocazioni finché l'attuale commissario tecnico resterà al suo posto.

Il ct aveva provato a ricucire lo strappo, lasciando aperta la possibilità di un ritorno del capitano, ma la posizione del 41enne non sarebbe cambiata. Ronaldo considera evidentemente ancora irrisolte le divergenze emerse durante l'ultima finestra dedicata alla Nations League e, almeno con Jorge Jesus alla guida della squadra, non intende tornare sui propri passi. Una decisione che rende ancora più profonda una frattura esplosa pubblicamente negli ultimi giorni.