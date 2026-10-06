Messi saluta il suo popolo: "È arrivato il momento. Grazie per avermi amato tanto"
Leo Messi saluta e ringrazia il suo popolo, a poche ore dalla sua partita d'addio alla Nazionale argentina. Il fuoriclasse di Rosario ha rilasciato un breve messaggio per la sua gente attraverso un video in collaborazione con Adidas, in cui il numero 10 parla apertamente a tutti gli argentini per congedarsi dalla casacca Albiceleste: "È arrivato il momento. Me ne vado in pace, ho dato tutto. Questa maglia è stata il mio sogno, il mio orgoglio e la mia vita per anni.
Grazie per avermi amato così tanto, grazie per il vostro supporto. Vi porterò sempre con me", le parole di Messi ai suoi compaesani, che stanotte (ore 1 italiane) al Monumental gli renderanno omaggio per un'ultima volta, prima che si chiuda definitivamente la sua leggendaria storia con la Seleccion. Ecco il video:
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