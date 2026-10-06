Kayode in mostra con l'Italia, Santacroce: "Lo guardi e ti brillano gli occhi"
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Ai microfoni di TMW Radio, nel corso del pomeriggio spazio a Fabiano Santacroce. L'ex difensore di Parma e Napoli, oggi procuratore, ha fatto il punto sulle prime partite dell'Italia dopo il ritorno di Roberto Mancini in panchina e ha esaltato Michael Kayode, cresciuto nel vivaio viola: "Kayode fa brillare gli occhi quando lo guardi.
Mi piace molto, è stata una bella scoperta e ora bisogna dare tempo a questa Italia per rinascere, dato che Mancini è un ottimo tecnico. A livello tattico non è facile per un ct lavorare come un allenatore di club e per questo bisognerà puntare sulla compattezza del gruppo, cosa in cui Mancini è molto bravo".
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