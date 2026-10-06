L'Italia rischia di perdere Kouadio e Inacio: per loro zero minuti e alcune federazioni alla finestra

La lunga sosta per le nazionali sta per concludersi, ma restano aperte le discussioni sulle scelte di Roberto Mancini nelle quattro partite del suo ritorno sulla panchina dell’Italia. Tra i temi c’è quello degli oriundi e dei giocatori naturalizzati, tornato d’attualità soprattutto per le convocazioni di Samuele Inacio ed Eddy Kouadio. Ne parla Tuttomercatoweb.com.

Il talento classe 2008 del Borussia Dortmund è stato convocato ma non è mai entrato in campo e potrebbe ancora scegliere il Brasile, mentre Kouadio, classe 2006 del Monza in prestito dalla Fiorentina, si è limitato agli allenamenti a Coverciano e potrebbe essere conteso dalla Costa d’Avorio. Entrambi, per ora, non sono ancora definitivamente legati all’Italia: per bloccare il cambio di nazionalità servono quattro presenze, anche amichevoli, prima dei 21 anni. Chi è invece vicino a diventare definitivamente italiano è Alessandro Romano: il centrocampista, strappato alla Svizzera, ha già collezionato tre presenze e ne deve aggiungere soltanto un’altra. Almeno per ora, Mancini sembra aver puntato maggiormente su di lui.