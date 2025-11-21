Pongracic-Ranieri in diffida, occhio al cartellino giallo

Pongracic-Ranieri in diffida, occhio al cartellino gialloFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:34News
di Redazione FV

Domani la Fiorentina è attesa ad una grande partita contro la Juventus, fatta anche di grinta e cattiveria agonistica. Ma due difensori, qualora giocassero, dovranno fare attenzione al cartellino giallo. Non solo per non rischiare in partita stessa ma anche in vista dell'Atalanta. Si tratta infatti Marin Pongracic e Luca Ranieri che sono entrati in diffida. Anche un solo giallo costerà l'assenza nel turno successivo, a Bergamo contro l'Atalanta dell'ex allenatore Palladino.