Orlando: "Fiorentina-Juventus partita durissima, soprattutto per i viola"
L'ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando a Tmw Radio parla della sfida tra Fiorentina e Juventus: "Condivido le parole di Spalletti su Yildiz, lo ha messo giustamente al centro del progetto. E' una partita delicata, per quello che so Vlahovic non dovrebbe giocare, è da preservare per la Champions. Partita veramente dura, soprattutto per la Fiorentina. Ho capito che Spalletti non può passare alla difesa a 4 e quindi rivedremo Koopmeiners lì dietro.
Ma appena riavrà tutti ha detto che cambierà. Sarà dura, perchè Vanoli sta cercando di cambiare la mentalità della squadra. Sarà una partita durissima, anche se la Juve ha le individualità che possono fare la differenza".
Vanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Vanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Chissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Non è l'ultimo bivio ma quasi. Arriva la Juve e la Fiorentina deve ritrovare se stessa. Basta parole, finalmente si torna in campo: il rischio retrocessione è concreto e devono essere i giocatori a salvare Firenze da un incubo
Vanoli operaio nell'Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
