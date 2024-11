PONGRACIC, Partirà dalla panchina con la sua Croazia

In Nations League tra pochi minuti giocheranno Scozia-Croazia, valevole per la quinta giornata del girone. Nella Croazia è stato convocato il difensore della Fiorentina Marin Pongracic, nonostante sia rientrato tra i convocati con la squadra di Palladino solo contro l'Apoel Nicosia il 7 novembre. Pongracic partirà dalla panchina nella gara che prenderà il via tra pochi istanti. Queste le scelte dei due c.t.:

Scozia (4-2-3-1): Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; Doak, McTominay, Christie; Conway. Allenatore: Clarke.

Croazia (4-2-3-1): Kotarski; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Kovacic, Modric; P.Sucic, L.Sucic, Baturina; Kramaric. Allenatore: Dalic.