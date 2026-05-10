Pongracic: "Anno difficile, la salvezza va presa come un trofeo"

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Nel post partita di Fiorentina-Genoa, gara terminata 0-0 con un punto che ha consegnato la salvezza matematica ai viola, Marin Pongracic ha parlato ai microfoni ufficiali del club: "Purtroppo è stato un anno difficile, ricco di frustrazioni, rabbia, delusioni. Siamo stati però bravi a renderci conto della situazione e ad uscire dalle difficoltà, sapevamo che sarebbe stato difficile anche con le nostre qualità. Quella di oggi non è stata una partita bella, potevamo fare di più ma prendiamoci quel punto che ci serviva perché non ci dobbiamo dimenticare da dove veniamo e cosa serviva oggi, poi ci sarà tempo per analizzare quest'anno e sono sicuro che ripartiremo, ora dobbiamo chiudere bene.

Su Rocco Commisso dico che bisogna ringraziarlo per quello che ha fatto, non possiamo dedicargli un trofeo ma questo lo prendiamo come tale perché è stato difficile salvarsi".