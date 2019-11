POLVEROSI, Chiesa? Storia che non mi convince

Alberto Polverosi, prima firma del Corriere dello Sport-Stadio: “E’ una storia che non mi convince, per come è nata e temo che possa convincere poco anche per come si svilupperà. Non mi hanno convinto i tempi scelti da Montella per parlare di un problema a livello mentale di Chiesa. A domanda diretta viene attenuata poi la portata della sua dichiarazione precedente. Sul piano della comunicazione Montella credo abbia un’esperienza tale da capire perfettamente che se parli di un problema fisico è un conto, ma se ci aggiungi il fattore mentale è un altro. Se non avesse voluto aprire un caso avrebbe parlato solo di un problema fisico. Poi non mi tornano i tempi perché non so cosa abbia di preciso il giocatore, ma quello che si deduce da Montella è che non sia pronto mentalmente. Cioè che ha sempre mal di pancia dall’estate scorsa, che non si allena con scrupolo e attenzione necessaria, che ha in testa il mercato… Questo non torna. Se è così Montella non può scegliere un dopo-gara di una partita così negativa e non giocata per aprire un caso del genere. Lo aprirebbe forse dopo una gara giocata meglio e non certo persa. Che vuol dire “se è pronto di testa”? Deduciamo che allora il giocatore non c’è con la testa“.