PLUSVALENZE, Juve indagata per falso in bilancio

Plusvalenze e movimenti di mercato degli ultimi tre anni juventini sono diventati un’ipotesi di accusa per la Procura di Torino, che giovedì sera ha mandato la Guardia di finanza ad acquisire documenti nella sede del club: per falso in bilancio e false fatturazioni sono infatti indagati il presidente Andrea Agnelli, il vice, Pavel Nedved, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici e altri tre dirigenti ed ex dirigenti bianconeri dell’area finanziaria. In base alla legge sulla responsabilità delle società, la stessa contestazione è mossa al club. L’inchiesta arriva dopo gli accertamenti già avviati settimane fa dalla Consob e dalla Covisoc. Si tratterebbe di movimenti per circa 50 milioni di euro. Lo riporta in questi minuti la versione online de Il Corriere della Sera.