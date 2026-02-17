Playoff Mondiali, già sold-out per Italia-Irlanda del Nord a Bergamo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Si va verso il tutto esaurito allo Stadio di Bergamo, dove giovedì 26 marzo (ore 20.45) la Nazionale affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei play-off mondiali. I biglietti di tutti i settori dello stadio sono andati esauriti nell'arco di un'ora e mezzo: raggiunta quota 23.000 biglietti emessi, con poche centinaia di tagliandi per gli skybox e per l'hospitality ancora disponibili. "Grazie per questa ennesima dimostrazione d'affetto - commenta il Ct Gennaro Gattuso - il vostro tifo sarà fondamentale per aiutarci a raggiungere la finale. Il 26 marzo scenderete in campo con noi, insieme saremo ancora più forti e determinati". (ANSA).