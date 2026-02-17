Galatasaray-Juventus, Spalletti sceglie McKennie falso nove: le formazioni

Torna la Champions League con le partite d'andata dei playoff. La Juventus dopo il pareggio contro la Lazio, raggiunto negli ultimi istanti di gara, e dopo la discussa sconfitta contro l'Inter, vola in Turchia per sfidare il Galatasaray di Osimhen. Spalletti sceglie McKennie falso nove al fianco di Yildiz e Conceicao. Le formazioni: 

GALATASARAY: Cakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz. Allenatore: Luciano Spalletti