Playoff Champions, alle 21 tocca a Borussia-Atalanta: le formazioni ufficiali
FirenzeViola.it
Alle 21 scendono in campo le altre tre sfide di andata dei playoff di Champions del martedì. Tra le squadre impegnate (oltre ad un affascinante Benfica-Real) anche l'Atalanta che sarà di scena a Dortmund contro il Borussia. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy.
Allenatore: Kovac.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossonou, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, Zalewski, Pasalic, Scamacca.
Allenatore: Palladino.
Pubblicità
News
Bastoni: "C'è stato un contatto ma è stato accentuato, sono qui per ammettere le mie responsabilità"
FirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…di Angelo Giorgetti
Le più lette
2 La Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Copertina
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com