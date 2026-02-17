Playoff Champions, alle 21 tocca a Borussia-Atalanta: le formazioni ufficiali

di Redazione FV

Alle 21 scendono in campo le altre tre sfide di andata dei playoff di Champions del martedì. Tra le squadre impegnate (oltre ad un affascinante Benfica-Real) anche l'Atalanta che sarà di scena a Dortmund contro il Borussia. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy.
Allenatore: Kovac.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossonou, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, Zalewski, Pasalic, Scamacca.
Allenatore: Palladino.