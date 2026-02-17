Il Galatasaray di Torreira schianta la Juventus: 5-2 l'andata in Champions
FirenzeViola.it
Notte fonda per la Juventus in Champions League. I bianconeri crollano a Istanbul, in casa del Galatasaray: 5-2 inflitto dai padroni di casa nell'andata del playoff della Coppa dei Campioni. A niente serve la doppietta di Koopmeiners che aveva ribaltato l'iniziale vantaggio turco firmato da Sara, nel secondo tempo gli uomini allenati da Spalletti crollano anche a causa dell'espulsione di Cabal sotto i colpi di Lang, autore di una doppietta, Sanchez e Boey che con una perla propiziata da un altro ex Napoli, Osimhen, ipoteca il passaggio del turno per i turchi. A Torino alla Juventus servirà un'impresa per ribaltare il 5-2 maturato a Istanbul.
Pubblicità
News
FirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…di Angelo Giorgetti
Le più lette
2 La Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Copertina
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com