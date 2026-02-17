Il Galatasaray di Torreira schianta la Juventus: 5-2 l'andata in Champions

Il Galatasaray di Torreira schianta la Juventus: 5-2 l'andata in Champions
Notte fonda per la Juventus in Champions League. I bianconeri crollano a Istanbul, in casa del Galatasaray: 5-2 inflitto dai padroni di casa nell'andata del playoff della Coppa dei Campioni. A niente serve la doppietta di Koopmeiners che aveva ribaltato l'iniziale vantaggio turco firmato da Sara, nel secondo tempo gli uomini allenati da Spalletti crollano anche a causa dell'espulsione di Cabal sotto i colpi di Lang, autore di una doppietta, Sanchez e Boey che con una perla propiziata da un altro ex Napoli, Osimhen, ipoteca il passaggio del turno per i turchi. A Torino alla Juventus servirà un'impresa per ribaltare il 5-2 maturato a Istanbul.