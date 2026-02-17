Marinozzi su Fagioli: "Mi fa impazzire. È costante e lucido a centrocampo"

Andrea Marinozzi, telecronista e opinionista Dazn, ha parlato sul suo canale Youtube dei Top e Flop della 25° giornata di Serie A. Tra i Top, oltre a Modrc e la coppia di centrocampo Coulibaly-Ramadani, c'è anche Nicolò Fagioli. Ecco le parole sul centrocampista viola: "Le sue prestazioni sono costanti, cosa che gli è sempre mancata, ed è sempre lucido all'interno della partita. La cosa che mi fa impazzire di Fagioli è che non cerca mai di fare la giocata facile, Fagioli cerca sempre la palla che possa mettere il compagno nella migliore posizione offensiva. Come ha sottolineato Vanoli nel post partita è stata per Fagioli una partita molto fisica.

Ha vinto molti duelli in difesa. È stato presente in mezzo al campo e questa serviva contro la squadra di Fabregas. Si apre anche il discorso Nazionale per lui. Penso che Fagioli possa ritagliarsi uno spazio a centrocampo tra le convocazioni di Gattuso".