L'Atalanta cade 2-0 in casa del Dortmund: male l'andata del playoff di Champions

FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:07News
di Redazione FV

Serata nera per le italiane in Champions League. Dopo la rovinosa caduta della Juventus 5-2 in casa del Galatasaray non fa troppo meglio l'Atalanta, che impegnata sul campo del Borussia Dortmund nell'andata dei playoff della massima competizione internazionale torna a casa con un 2-0 per i padroni di casa.

Gli uomini di Palladino vanno sotto praticamente subito con la rete di Guirassy al secondo minuto, a cui fa seguito il raddoppio di Beier verso la fine della prima frazione. Nel secondo tempo i tedeschi legittimano il vantaggio controllando la partita, ora anche alla Dea tra una settimana servirà un'impresa per non essere eliminata.