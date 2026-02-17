L'Atalanta cade 2-0 in casa del Dortmund: male l'andata del playoff di Champions
FirenzeViola.it
Serata nera per le italiane in Champions League. Dopo la rovinosa caduta della Juventus 5-2 in casa del Galatasaray non fa troppo meglio l'Atalanta, che impegnata sul campo del Borussia Dortmund nell'andata dei playoff della massima competizione internazionale torna a casa con un 2-0 per i padroni di casa.
Gli uomini di Palladino vanno sotto praticamente subito con la rete di Guirassy al secondo minuto, a cui fa seguito il raddoppio di Beier verso la fine della prima frazione. Nel secondo tempo i tedeschi legittimano il vantaggio controllando la partita, ora anche alla Dea tra una settimana servirà un'impresa per non essere eliminata.
Pubblicità
News
La vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di piùdi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Copertina
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com