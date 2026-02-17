Bastoni: "C'è stato un contatto ma è stato accentuato, sono qui per ammettere le mie responsabilità"

Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, nel vortice delle polemiche per l'espisodio che ha portato all'espulsione di Kalulu in Inter-Juve, è intervenuto a Sky e in conferenza stampa alla vigilia del playoff di Champions a Bodo/Glimt: "Sono voluto venire qui perché si è parlato tanto, molto, più di quello che pensassi e immaginassi, di quello che è successo sabato. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo. Quello che ho sentito io è stato un contatto con il mio braccio che rivedendo è stato molto accentuato. Sono qui per ammetterlo e prendermi la responsabilità.

Quello che però mi dispiace è il mio comportamento successivo. Un essere umano ha il diritto di sbagliare ma l'altrettanto dovere di riconoscerlo. Per questo sono qua".