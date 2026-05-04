Pisilli e Hermoso dopo la Fiorentina: "Grazie ai nostri tifosi. Bella vittoria"

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Dal prato dell'Olimpico dopo la vittoria 4-0 sulla Fiorentina, a DAZN parlano Mario Hermoso e Niccolò Pisilli, entrambi in gol. Inizia il centrocampita italiano: "Ringraziamo i tifosi perché anche di lunedì sera era tutto esaurito. Sono contenti delle nostre prestazioni e questo ci rende felici. L'Olimpico ci spinge a dare tutto ogni partita ed è quello che contraddistingue questa città: difficile trovare un affetto così.

La corsa Champions? Il mister tiene sempre l'attenzione molto altra, con la fine del campionato sappiamo che si decide tutto alla fine. L'Inter ha vito lo Scudetto ma per il resto è tutto aperto". Poi è il turno di Hermoso: "Giocare con la maglia della Roma qua mi piace, così come vincere. Dobbiamo pensare a vincere tutte le partite, questa è una grande squadra e questa è la strada".