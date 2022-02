PISCEDDA, Lazio e Fiorentina in corsa Champions

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com per parlare del momento della Lazio, l'ex biancoceleste Massimo Piscedda ha fatto il punto sulla corsa alle posizioni europee citando anche la Fiorentina come avversaria diretta per la squadra di Maurizio Sarri alla Champions: "Per la corsa Champions la Lazio deve andare alla grande e sperare che qualcuno inciampi. Deve provarci. Poi è chiaro ci potrebbe essere anche la Fiorentina e devono stare attenti anche ai viola che stanno facendo un grande campionato, però anche loro devono sperare che inciampino Juve, Atalanta e pure Lazio".