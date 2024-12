PIROLA, Bove sta bene ed è ciò che conta: un abbraccio

FirenzeViola.it

Intervistato dal portale Gianlucadimarzio.com, il difensore dell'Olympiacos e capitano della Nazionale Under-21 Lorenzo Pirola ha parlato della sua esperienza in Grecia, soffermandosi anche sulla sua amicizia con Edoardo Bove. Ecco le sue parole in merito: "La trattativa con l’Olympiacos è stata velocissima: dopo la prima chiamata, in meno di una settimana ero già ad Atene per firmare.

Mi ha convinto da subito il progetto: un club blasonato, la possibilità di giocare in Europa e di competere per vincere trofei. Un giocatore di grande talento e soprattutto un mio caro amico è Edoardo Bove, lo sento spesso e so che sta bene che ad oggi è la cosa più importante, ne approfitto per fargli un grosso in bocca al lupo e mandargli un forte abbraccio".