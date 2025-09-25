Pioli pronto a tornare alle origini, a Pisa potrebbe esserci un altro cambio di modulo

Dopo il lavoro di scarico del lunedì e il giorno di completo riposo concesso martedì, la Fiorentina è tornata ieri mattina ad allenarsi a pieno regime con la prima vera seduta tattica della settimana. Pioli, come riportato da La Nazione, ha dedicato tempo sia al campo che alla sala video, coinvolgendo l’intero gruppo nell’analisi degli errori commessi contro il Como, match che ha lasciato più di un appunto sul taccuino dello staff. Il tecnico ha poi ripreso a insistere sulla difesa a tre, soluzione provata in questa prima parte di stagione (ma accantonata nell’ultima gara) che pare nuovamente la base da cui ripartire.

La sensazione, infatti, è che i viola si presenteranno alla Cetilar Arena con il 3-5-2 già visto contro il Napoli, seppur con alcune novità significative. In mezzo al campo è attesa la conferma di Nicolussi Caviglia in regia, promosso dopo la prova incoraggiante nell’ultimo turno, mentre in attacco Pioli sembra intenzionato a rilanciare Gudmundsson, che ha smaltito i fastidi alla caviglia di inizio settembre e, dopo gli ultimi 180’ a riposo, è pronto a tornare titolare.