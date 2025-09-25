Prandelli crede in Pioli: "Stefano è bravo, verrà fuori da questa situazione"

Prandelli crede in Pioli: "Stefano è bravo, verrà fuori da questa situazione"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 10:53News
di Redazione FV

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport ed ha parlato delle squadre che lo incuriosiscono di più della Serie A, includendo tra queste anche il club viola: "Gasperini è dentro un progetto che, se prenderà le forme del suo calcio, può divertire e produrre risultati insospettabili al primo anno. La Fiorentina di Pioli, nonostante questi risultati: ma Stefano è bravo, ne verrà fuori. Poi da verificare anche la Juve, che resta sempre la Juve, non ci sbagliamo. E diamo a Chivu un periodo di assemblaggio per le sue teorie: si prenderà l'Inter