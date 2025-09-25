Ufficiale la cessione del Monza da Fininvest a Beckett Layne Ventures
È da poco ufficiale il cambio di proprietà del Monza che porta al termine dell'era della famiglia Berlusconi al 'Brianteo' iniziata nel 2019 e che ha toccato il suo apice nella prima storica promozione in Serie A. Questo il comunicato in merito appena diffuso da Fininvest:
"Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025. A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026".
