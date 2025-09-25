Simonelli sul tema stadi: "Sbrighiamoci o perderemo terreno non solo con la Premier"

Oggi alle 12:15
di Redazione FV

Il presidente della Lega Serie AEzio Maria Simonelli, in un’intervista a Repubblica ha affrontato il tema caldo degli stadi italiani, soffermandosi anche sui progetti visti come modelli di riferimento che ci sono a Roma, Torino e Firenze, con la ristrutturazione del Franchi attualmente in corso: "Dobbiamo sbrigarci o rischiamo di perdere altro terreno, non solo con la Premier League, ma anche con chi ci insegue e cresce rapidamente".