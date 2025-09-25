Palladino sottolinea: "Con Galliani mi trovavo su tutto, altrove non funzionava così"

Uno dei temi toccati da Raffaele Palladino nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport è quello relativo al rapporto avuto nel corso degli anni con i vari dirigenti, uno su tutti Adriano Galliani. L'ex allenatore viola parlando di questo argomento ha poi lanciato una frecciatina neanche troppo velata a Daniele Pradè, suo ex direttore sportivo a Firenze: "Devo molto sia a Galliani che a Berlusconi. Mi hanno permesso di allenare in Serie A. La fortuna di un tecnico è avere un grande direttore alle spalle e viceversa. Io con Galliani mi trovavo su tutto, dal lavoro quotidiano al mercato. Altrove non funzionava così..."

Palladino ha poi parlato anche della stagione passata fatta da Moise Kean: "Avevamo una scomessa fissata a quota 15, l'ha vinta lui. Con Moise è scoccata una scintilla, lo volevo già a Monza ed è stato il primo nome che ho fatto insieme al dt Goretti quando sono arrivato a Firenze":