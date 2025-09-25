Ancora Palladino: "Non avevo altri accordi quando mi sono dimesso. Sento ancora la squadra"

Nel corso dell'intervista rilasciata questa mattina da Raffaele Palladino alla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico viola ha risposto anche alle voci riguardanti un possibile accordo già esistente con un altro club al momento della decisione presa di dimettersi dalla Fiorentina: "Nella mia carriera non sono mai stato legato a soldi e contratti. Non avevo nulla quando ho deciso di lasciare la Fiorentina e il tempo lo ha dimostrato. Anzi per una settimana non ho neanche risposto ai messaggi". Sul rapporto con i giocatori ha poi aggiunto: "Mi hanno scritto tutti, non se lo aspettavano.

Avevi parlato solo con il mio staff e poi direttamente con la società. Devo dirlo: le video chiamate e i messaggi dei ragazzi mi hanno fatto piangere. Con loro ho vissuto momenti belli e altri molto difficili, per questo si è creato qualcosa di speciale. Infatti ci sentiamo ancora oggi":