Pioli a Dazn: "Fatto un passo avanti uscendo bene dalle difficoltà. Meritavamo la vittoria"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del post partita della gara contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "La visuale che avevo sull'ultima occasione mi diceva che si poteva fare gol. Credo che per lo sforzo potevamo anche meritare il vantaggio. Mi prendo la grande voglia della squadra di non arrendersi mai. Vai sotto su un batti e ribatti. La squadra ha meritato questo punto, ci crede e vuole continuare a farlo".

Se oggi può essere un punto di partenza: "I cambi sicuramente ci hanno dato energia. Il Bologna non ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco ma vincendo le seconde palle. Con le due punte abbiamo lavorato meglio. E' stata una gara difficile ma ben interpretata. Oggi abbiamo fattop un salto avanti tirando fuori qualcosa in più in un momento di difficoltà".

C'è la possibilità di giocare con le due punte?: "Moise ha fatto una buonissima gara anche nel primo tempo quando era da solo. Ora dobbiamo continuare a lavorare per ritrovare una vittoria che in campionato ci manca da troppo tempo"

Sulla gara contro l'Inter: "Noi dobbiamo pensare a noi stessi e non alle qualità dell'Inter. Ogni gara può aiutarci a crescere. Dobbiamo avere la convinzione di poter fare male ad un avversario così forte":