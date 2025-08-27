FirenzeViola Benvenuti in Conference: Malta a un passo dall'Europa con uno zemaniano in panchina

“Benvenuti in Conference” vi svela curiosità e aneddoti sulle squadre ora impegnate nei turni di qualificazione di Conference, in attesa dell’impegno della Fiorentina e della fase campionato. La Conference è un pretesto per raccontare le storie più incredibili in un viaggio nell’Europa calcistica più sconosciuta.

Il sesto appuntamento è dedicato ai maltesi dell'Hamrun Spartans, rappresentante dell'Isola di Malta, situata a 80 chilometri dalla Sicilia e con un estensione di 315 km2. Malta non è mai stata rappresentata da nessun club in una fase a gironi o di campionato di una competizione europea. Fondato nel 1907, l’Hamrun Spartans - che rappresenta l’omonima città (Hamrun), 9 mila abitanti nell’immediato entroterra alle spalle della capitale La Valletta - ha vinto 4 degli ultimi 5 campionati maltesi. Gli Spartans hanno un presente molto italiano: ad esempio il panchina. Il tecnico infatti è Giacomo Modica. Nato a Mazara del Vallo nel 1964, a lungo vice di Zeman, nel gennaio del 2025 si è dimesso da tecnico del Messina e da questa estate è approdato a Malta, accettando la corte del club di proprietà dell’imprenditore maltese Joseph Portelli. Nell’andata del playoff l’Hamrun Spartans ha vinto 1-0 in casa contro l’RFS Riga, grazie al gol di Saliou Thioune, attaccante del 2004 con un passato nel Cittadella, titolare insieme a un altro italiano come l’ex Spal, Messina e Lecco Vincenzo Polito. In Lettonia si scriverà l'ultimo atto del percorso di qualificazione, e la tanto agognata Europa non è mai stata così vicina.

"Benvenuti in Conference" tornerà con più appuntamenti settimanali