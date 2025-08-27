Nicolussi Caviglia in viola? L'ex tecnico Zironelli: "A 8-10 mln sarebbe un affare"

Mauro Zironelli, allenatore del Cjarlins Muzane in Serie D ed ex tecnico della Juventus Under 23, è stato intercettato da Tuttomercatoweb.com per commentare il possibile passaggio alla Fiorentina di Hans Nicolussi Caviglia, entrambi ragazzi avuti tra le mani nel periodo alla guida della squadra B bianconera: "Hans ha avuto la possibilità di formarsi in questi anni con i prestiti a Perugia, Parma, Sudtirol e Salernitana. Al Venezia ha vissuto una stagione della consacrazione con Di Francesco facendo benissimo in quello che è il suo ruolo prediletto. Ha un bel lancio, visione, un gran tiro, ha tutto per quel ruolo. È un ragazzo estremamente intelligente, una presenza positiva nel gruppo, una persona matura". Di seguito un'altra domanda dell'intervista a TMW:

Per le cifre di sui si parla (8-10 milioni) può essere un affare?

"Assolutamente sì, considerando che oltre ad essere un centrocampista completo, è appunto un professionista serio nel lavoro. Sarei contento se andasse in una squadra importante come la Fiorentina, se lo meriterebbe e conquisterebbe la Nazionale nel prossimo futuro".

Con Fagioli vede bene una convivenza? Magari con quest'ultimo più avanzato?

"Sì, molto bene. Hanno giocato insieme e si conoscono. I giocatori forti a livello di qualità non sono difficili da far convivere".

Da Fagioli che anno si aspetta?

"Questo dovrebbe essere l'anno della consacrazione, quello giusto per fare il salto definitivo e divenire importante anche in Nazionale".