Di Chiara e il centrocampo viola: "Manca qualità. A Cagliari sono emersi i primi difetti"
L'ex esterno della Fiorentina, ora opinionista di Radio FirenzeViola, Alberto Di Chiara, sulle frequenze di TMW Radio - durante "Maracanà" - ha parlato dell'attualità che circonda la squadra di Pioli: "Alla Fiorentina manca qualità in mezzo al campo. Adesso resta difficile dare un giudizio chiaro, ma la prima cosa che ha fatto Pioli è quella di creare un gruppo coeso con una mentalità precisa. Adesso deve capire dove agire per far fare alla squadra un salto di qualità che manca da troppo tempo. Adesso deve salire di un gradino questa Fiorentina, nel contesto attuale le potenzialità ci sono, ma è difficile poter definire un obiettivo preciso.
A Cagliari sono venuti fuori i primi difetti, penso che innanzitutto va alzata la qualità in mezzo al campo. Pioli deve cercare di modellare al meglio la squadra, a partire da Kean, perché serve ripetere i numeri dello scorso anno in termini di gol. Adesso bisogna prendere fiducia attraverso i risultati, vincere le scommesse sul mercato".
