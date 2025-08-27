Calciomercato Il Milan ancora a caccia di un difensore: potrebbe tornare alla carica per Comuzzo

Pietro Comuzzo ha detto di no all'Al Hilal e ai soldi arabi ma non è detto che l'assalto mancato da parte del club guidato da Simone Inzaghi sia l'ultimo di questa sessione di calciomercato. Il Milan è attualmente alla ricerca di un nuovo difensore centrale e dopo il primo tentativo andato a vuoto, che ha portato in rossonero l'ex Genoa De Winter, potrebbe tornare alla carica facendo una nuova proposta alla Fiorentina che ha fondamentalmente fissato il prezzo in 35 milioni per lasciar partire il giovane difensore.

Le imminenti cessioni di Musah e Chukwueze, potrebbero portare circa 50 milioni nelle casse rossonere, una cifra che permettere a Tare di muoversi sul mercato in entrata con un'ottima disponibilità economica.