Paura per Moratti: l'ex patron dell'Inter ricoverato in terapia intensiva per polmonite

Paura per Moratti: l'ex patron dell'Inter ricoverato in terapia intensiva per polmoniteFirenzeViola.it
© foto di Stefano Porta/PhotoViews
Oggi alle 17:48News
di Redazione FV

Grande apprensione per gli appassionati di calcio, e in particolare per i tifosi dell'Inter, per l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti. Come riferisce infatti gazzetta.it, l'ex proprietario del club di Viale della Liberazione è stato ricoverato in questi minuti in terapia intensiva all'Istituto Humanitas di Rozzano per via di una polmonite. Moratti, si legge, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita anche se la sua situazione è seria dopo che i medici lo hanno dovuto intubare a causa delle difficoltà nel respirare autonomamente.

Notizia in aggiornamento nelle prossime ore.