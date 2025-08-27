Paura per Moratti: l'ex patron dell'Inter ricoverato in terapia intensiva per polmonite
FirenzeViola.it
Grande apprensione per gli appassionati di calcio, e in particolare per i tifosi dell'Inter, per l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti. Come riferisce infatti gazzetta.it, l'ex proprietario del club di Viale della Liberazione è stato ricoverato in questi minuti in terapia intensiva all'Istituto Humanitas di Rozzano per via di una polmonite. Moratti, si legge, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita anche se la sua situazione è seria dopo che i medici lo hanno dovuto intubare a causa delle difficoltà nel respirare autonomamente.
Notizia in aggiornamento nelle prossime ore.
Pubblicità
News
Comuzzo, un "no" all'Arabia identico a quello di Kean, ma le riflessioni proseguonodi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Tutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Copertina
FirenzeViolaTra il futuro di Comuzzo e il probabile affare Lindelof. La certezza è che la difesa viola cambierà ancora
CalciomercatoComuzzo tra il no all'Arabia e il possibile inserimento del Milan. Nicolussi-Lindelof, il punto
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Angelo GiorgettiRanieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazi
Mario TeneraniStiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com