Calciomercato Comuzzo tra il no all'Arabia e il possibile inserimento del Milan. Nicolussi-Lindelof, il punto

vedi letture

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra" in versione "Flash" con le ultime sul mercato della Fiorentina.

Comuzzo, no all'Arabia ma occhio al Milan

Il centrale viola ha detto nuovamente no all'Al Hilal, il club dove allena Simone Inzaghi che aveva proposto 35 milioni di euro alla Fiorentina per il classe 2005. La società di Commisso aveva accettato ma è stato il difensore stesso a dire di no, rifiutando la Saudi Pro League. Potrebbe però muoversi sempre per Comuzzo il Milan, ancora alla ricerca di un centrale per sistemare la retroguardia.

Lindelof, contatti proficui

La Fiorentina continua a dialogare con l'entourage dello svedese. Si parla di un contratto biennale con opzione per il terzo, con l'ex United attratto eccome dalla possibilità di giocare la Serie A. In Premier lo cerca l'Everton, ma la preferenza del giocatore va sul club viola dove ritroverebbe De Gea.

Nicolussi Caviglia, la trattativa prosegue

A centrocampo va avanti la trattativa col Venezia per l'ex Juventus. I lagurani vogliono 10-12 milioni, la Fiorentina ha dalla parte sua il fatto che il procuratore del giocatore, Alessandro Lucci, sta spingendo per portare a Firenze un altro dei suoi assistiti - dopo aver già fatto lo stesso con Dzeko e Piccoli -. Sono attesi sviluppi.