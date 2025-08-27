Harder-Milan rischia di saltare. Difficoltà dello Sporting nel chiudere Ioannidis
Conrad Harder al Milan è un'operazione che pareva chiusa e che rischia di saltare. Lo riferisce Tuttomercatoweb.com, scrivendo che l'attaccante danese - cercato anche dalla Fiorentina in questa sessione di mercato - non può ancora partire in direzione rossonera perché lo Sporting CP non ha ancora chiuso per il suo rimpiazzo. Una situazione spinosa, col club lusitano che sta trattando Fotis Ioannidis - altro attaccante cercato dai viola in estate - col Panathinaikos pur con diverse difficoltà: i greci pretendono 25 milioni per il suo cartellino, lo Sporting è arrivato a 18-20 milioni bonus compresi più una percentuale sulla futura rivendita (per arrivare dai calcoli lusitani a complessivi 23 milioni) e non sembra volersi smuovere.
Da qui lo stallo e, secondo diversi media portoghesi, la possibilità di una fumata nera all'orizzonte anche per il passaggio di Harder al Milan. Senza sostituto, infatti, il club di Lisbona non farà partire il giocatore.
