PINAMONTI, Siamo vicini a Bove e lo aspettiamo in campo

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Genoa Andrea Pinamonti ha parlato a margine dell'incontro con i tifosi rossoblù al Genoa Museum and Store. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Un pensiero per Edoardo Bove?

"L'abbiamo vissuta male come chiunque ha assistito alla scena. Quando succedono queste cose è brutto, ma è bello che tutto il paese e tutti i tifosi si uniscano nello stare vicino al giocatore, alla famiglia e alla società Fiorentina. A nome mio e del Genoa dico a Edoardo di rimettersi presto e che lo aspettiamo in campo".