Atta dopo la Roma: "Risultato largo, dobbiamo imparare per crescere"

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Arthur Atta, centrocampista viola, dopo la sconfitta sul campo della Roma nella prima giornata di campionato ha preso la parola ai canali ufficiali della Fiorentina. Questo il suo commento alla gara: "Il risultato è molto largo, la Roma è una squadra che si conosce da oltre un anno e quindi era più rodata di noi. Siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare da questa partita e crescere confrontandoci. Dobbiamo conoscerci meglio anche sul campo".

Sabato c'è già un'altra sfida per rialzare la testa.

"Saremo in casa, vogliamo fare bene dopo questa sconfitta e faremo di tutto perché sia così. Saremo pronti, abbiamo la settimana per lavorare bene e farci trovare pronti".

Contro la Roma i primi minuti non sembravano iniziati male.

"Avevamo recuperato diversi palloni buoni, è una cosa che dobbiamo fare durante tutta la partita per fare bene. Dobbiamo rifarci molto ai primi minuti di gara per essere al meglio nelle prossime partite".