Pinamonti e Berardi ok: il Sassuolo lascia il Verona in fondo alla classifica

Il Sassuolo batte il Verona 3-0 e inguaia ulteriormente i gialloblù fermi in fondo alla classifica con 15 punti (-6 dalla Fiorentina che lunedì giocherà con l'altro fanalino di coda Pisa, e -9 dalla salvezza). I neroverdi invece, sospinti da Pinamonti e Berardi, guidano il gruppone a ridosso delle squadre in corsa per l'Europa Atalanta e Como a +7) avendo superato anche il Bologna in ottava posizione, con 35 punti.

I gol - Decisivo il finale del primo tempo, quando Pinamonti al 40' scarica in rete un assist di Laurentie approfittando di un errore difensivo del Verona. Quattro minuti dopo Niasse interviene in scivolata su un avversario in area provocando il rigore. Berardi prima si fa parare il rigore da Montipò poi però è lesto a ribattere in rete la respinta del portiere e siglare così il raddoppio che taglia le gambe al Verona. Nella ripresa arriva anche la doppietta per Berardi in contropiede per il 3-0 neroverde. L'attaccante del Sassuolo raggiunge così quota 129 reti in serie A agganciando Bettega e Lautaro al 45° posto nella classifica marcatori di tutti i tempi della serie A. All'86' c'è tempo anche per un doppio giallo ai danni di Al Musrati che lascia così in dieci il Verona.