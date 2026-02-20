De Sciglio-Hradec, il giocatore chiarisce: "Test medici ok, respingo insinuazioni. Non c'è stato rispetto"

vedi letture

Mattia De Sciglio, ex difensore di Juventus, Milan ed Empoli, è stato ad un passo da una metà stagione all' Hradec Králové in Repubblica Ceca ma il club , dopo le visite mediche, non ha concluso l'operazione. Il giocatore vuole dunque chiarire via social cosa è successo e respinge ogni riferimento negativo ai test medici: "Mi sono sottoposto a tutte le visite mediche richieste, superandole con esito positivo, oltre a ulteriori controlli approfonditi. Ho trascorso tre giorni in Repubblica Ceca e svolto due allenamenti completi con la squadra, lavorando regolarmente e senza alcuna limitazione. In modo del tutto inatteso, mi è stato successivamente comunicato che non sarei stato ritenuto “di aiuto immediato”. Una valutazione che sorprende, soprattutto alla luce delle settimane di confronto, delle verifiche effettuate e dell’idoneità medica accertata".

"Respingo con assoluta fermezza qualsiasi riferimento o insinuazione relativa ai test medici: i fatti sono oggettivi e documentabili - afferma il giocatore -

Il rispetto reciproco, la trasparenza e la correttezza dovrebbero rappresentare la base di ogni rapporto professionale. Quanto accaduto non rispecchia tali principi. Mi auguro che situazioni simili non si ripetano, né nei miei confronti né verso altri professionisti. Perché ognuno ha diritto di lavorare secondo le proprie possibilità in un contesto di serietà, educazione e rispetto".