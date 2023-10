PIEROZZI, Mesi complicati, ora inizia la mia stagione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giovane terzino viola Niccolò Pierozzi ha esordito ieri sera in Conference League, subentrando nella ripresa nel corso della partita Fiorentina-Cukaricki. Il classe '01 fiorentino è tornato da poco a disposizione di Italiano, dopo alcuni mesi di stop per un infortunio estivo durante il ritiro. Al termine della partita di ieri, attraverso un post di Instagram, ha sfogato tutta la sua felicità per essere tornato a disposizione e a giocare. Queste le sue parole: "Un'emozione incredibile! Sono stati mesi un po' complicati, ma finalmente inizia la mia stagione."