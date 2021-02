PIERGUIDI, Vi spiego cosa chiediamo a Commisso

Intervenuto ad Italia 7 stamani, il presidente del Quartiere 2 di Firenze Michele Pierguidi ha parlato così dello stadio Artemio Franchi: "Ci sarà un concorso di idee, due anni dall'inizio dei lavori e c'è tutto il tempo per rivedere i progetti. Nessuno è contro uno stadio della Fiorentina da un'altra parte, ma il Franchi va ristrutturato in ogni caso. Questo stadio non va più bene, il Comune dice: 'Rocco Commisso non vuole investire sul Franchi? Bene, ne prendiamo atto. Lo fa l'amministrazione comunale senza chiedere nulla ai cittadini di Firenze'. Che così avranno un bene più bello, più moderno. Se la Fiorentina vuole farlo da un'altra parte presenti un progetto esecutivo e ci metteremo tutti ad un tavolo per parlarne. Si parla di Campi Bisenzio, dove la Fiorentina ha opzionato dei terreni ma dove non c'è progetto. Le amministrazioni stanno chiedendo quello, si parte dal progetto".