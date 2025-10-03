Social

Piccoli festeggia su Instagram il gol e l'esordio europeo: "Serata speciale"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:56News
di Redazione FV

Roberto Piccoli ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per celebrare la prima rete in maglia viola, realizzata contro il Sigma Olomouc, nonché il debutto in Europa: "Serata speciale: esordio europeo, primo gol con questa maglia e vittoria che ci dà fiducia".

Di seguito il contenuto social dell'attaccante della Fiorentina: