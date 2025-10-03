Social
Piccoli festeggia su Instagram il gol e l'esordio europeo: "Serata speciale"
FirenzeViola.it
Roberto Piccoli ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per celebrare la prima rete in maglia viola, realizzata contro il Sigma Olomouc, nonché il debutto in Europa: "Serata speciale: esordio europeo, primo gol con questa maglia e vittoria che ci dà fiducia".
Di seguito il contenuto social dell'attaccante della Fiorentina:
Pubblicità
News
Bene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenatadi Luca Calamai
Le più lette
1 Bene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenata
Copertina
FirenzeViolaAltra buona prestazione di Fazzini. Il giocatore conferma la tendenza: è la risorsa di Pioli
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com