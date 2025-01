PICCINETTI A RFV, Il gruppo non mi sembra più coeso

Claudio Piccinetti, ex viola, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro'. Questo il suo commento sul momento della Fiorentina: "Nell'ultimo mese e mezzo non abbiamo più visto la vera Fiorentina. Poi c'è da sottolineare anche la grandezza del Napoli, una squadra che ha sicurezze simili a quella dell'Inter. La Fiorentina invece ha diversi problemi. Uno su tutti è quello di rifornire Kean. Non ci sono giocatori in grado di innescare l'attaccante. Poi anche sugli esterni siamo messi male: Parisi non pervenuto, non arriva mai sul fondo, Dodo molto male. Io faccio i complimenti alla Fiorentina per quanto fatto, ma questa squadra gioca con un medianino come Adli, che gioca bene per carità, ma per venti minuti. La Fiorentina non ha caratteristiche per giocare così: Kean non lo vedi mai con questo schema. In generale, questo è un gruppo che non mi sembra più coeso.

Applaudiamo la squadra perché ha fatto anche di più rispetto a quanto poteva fare. Adesso bisogna intervenire sul mercato. Servono scorrezioni, altrimenti la vedo dura. Poi Gudmundsson cosa ha? Non riesco davvero a capirlo. Mi sembra scontento, perché è un calciatore che ha tutto per far bene. A Torino trotterellava e Palladino l'ha tolto e non l'ha fatto rigiocare, ha fatto anche bene. Poi c'è Beltran. Ce lo faccia vedere una volta un tiro in porta. Se si va ad analizzare, questa Fiorentina è piena di problematiche, tutte risolvibili ma sono tante. Questa squadra, con questi giocatori, deve giocare a tre in mezzo al campo".