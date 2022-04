PIATEK, Sono migliorato più in 3 mesi che in 2 anni

Krzysztof Piątek è il protagonista del format di DAZN "1vs1", nel quale i giocatori devono rispondere nel minor tempo possibile ad alcune domande. Queste le sue parole: "Sono molto contento di essere qui. Siamo una grande squadra e in questa stagione stiamo giocando molto bene. In questi primi mesi ho fatto sei gol in 10/11 partite, sono contento ma devo continuare. Italiano? Molto attivo, molto forte e grande idea per il calcio. Lui è un grande allenatore con una grande idea di calcio. Un calcio offensivo con grande intensità e questo mi piace perché voglio sempre migliorarmi come calciatore".

State lottando per un obiettivo importante. Che cosa significherebbe andare in Europa?

"Siamo sulla buona strada ma dobbiamo guardare alle prossime partite. Per Firenze questa è un’occasione incredibile per andare in Europa, anche per noi, per la squadra. Siamo forti ma vediamo, le prossime partite dobbiamo giocarle bene".

Quanto sei maturato tra esperienze italiane?

"Sono sicuramente un calciatore migliore perché ho più esperienza. Ho giocato in Germania e Italia. Penso di essere migliorato di più in questi 2/3 mesi che in due anni in Germania perché mi sto allenando con un grande allenatore Vincenzo Italiano che ci fa giocare bene e questo è l’importante".