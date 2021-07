PEZZELLA, Non convince con l'Argentina: 4,5 in pagella

Sarà finale di Copa America per l'Argentina, dopo che l'Albiceleste ha battuto la Colombia in semifinale. Gara terminata ai rigori, con tanti protagonisti della Serie A italiana all'interno della gara. Pezzella non ha convinto, e il quotidiano Olé rifila un 4,5 in pagella al difensore. Per il giocatore viola, partito dal 1' per l'assenza di Romero, c'è l'attenuante degli errori di Molina e Montiel, ma il calciatore "perde il confronto con Diaz in occasione dell'1-1"; Diaz per altro steso a terra sul finale, per fortuna solo un giallo.