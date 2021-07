PEZZELLA, È tra i tanti capitani in scadenza in A

Il Corriere della Sera si sofferma sulla strana estate dei capitani e in particolare sulla paradossale situazione di Giorgio Chiellini. L'accordo per il rinnovo è ancora da trovare, è previsto un incontro ma l'esito non è scontato. Quanto ad Alessio Romagnoli, una vera trattativa col suo agente Raiola non è stata avviata. E il Milan non farà follie per tenerlo. Lorenzo Insigne invece chiede 6 milioni al Napoli: un compromesso potrebbe essere la parziale cessione dei diritti d'immagine. Tra un anno poi scadrà il contratto di German Pezzella con la Fiorentina, di Andrea Belotti col Torino e Lorenzo Pellegrini con la Roma.