PERISIC, Risarcisce un tifoso per evitare il processo

Il centrocampista dell'Inter Ivan Perišic ha evitato un processo penale estinguendolo per condotta riparatoria, risarcendo cioè con 2mila euro un tifoso bresciano che aveva minacciato..

Secondo la ricostruzione de Il Giorno, i fatti risalgono al 12 maggio 2018, penultima di Serie A, quando l’Inter perde in casa col Sassuolo per 1-2 e mette a rischio la qualificazione in Champions League. Alcuni giocatori vengono presi di mira dagli spalti e quando Perisic si ferma per rilasciare un’intervista avviene lo scambio di battute tra il tifoso bresciano, che lo accusa: "Pirla, vai a fare la doccia...", e il giocatore nerazzurro che ribatte "Vieni giù, vieni giù...".

Interviene anche la polizia che identifica il tifoso, scatta la denuncia e parte il procedimento amministrativo da parte della Questura, che culmina con un daspo di 3 anni. Ma il tifoso non molla, e a sua volta denuncia Perisic per le minacce che sostiene di aver ricevuto ("Ti ammazzo" è la frase attribuita al calciatore). Il tifoso presenta ricorso al Tar per ottenere lo stop al Daspo e a gennaio arriva la sospensiva cautelare del provvedimento. Alla fine le parti si invertono, i giudici deplorano il comportamento di Perisic e le parole usate nei confronti del tifoso. Fino all'epilogo odierno che vede ribaltate le posizioni iniziali.