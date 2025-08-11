Perinetti sicuro: "Si vede già la mano di Pioli. Comuzzo, il suo valore aumenterà"

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto questa sera durante la puntata del "Salotto Viola" su Italia7. Ecco le sue dichiarazioni sul momento della Fiorentina, alla luce della tournée dei viola in Inghilterra: "Il calcio d'agosto è sempre poco attendibile. Certo, serve per crescere e per formarsi... comunque non ho dubbi in merito al fatto che Pioli riuscirà a trovare le migliori soluzioni per la Fiorentina. Fa tutto parte di un processo di crescita specifico e credo che Pioli abbia già le idee abbastanza chiare. Son certo che la società chiuderà il mercato con degli acquisti mirati e sono convinto inoltre che la squadra farà una stagione degna d'attenzione.

Ma delle amichevoli estive tendo a non fidarmi troppo... Il futuro di Comuzzo? Il giocatore ha dimostrato un'intelligenza notevole a non 'agitarsi' più di tanto per andare via. Non credo che il valore del ragazzo diminuirà drasticamente nell'arco di una stagione. Anzi, credo proprio che aumenterà La società ha fatto bene a porre il veto sul difensore".

