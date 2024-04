PERCASSI, Notte ad Anfield entra nella storia dell'Atalanta

FirenzeViola.it

L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato a Sky Sport all'indomani dello straordinario successo di Anfield contro il Liverpool inEuropa League. Un 3-0 che entra di diritto nella storia della Dea: "Per quelli che ci hanno seguito da casa è stata una notte magica, così come per l'Atalanta. Una notte che entra di diritto fra le più belle pagine della storia dell'Atalanta".

Cosa si sente di dire a riguardo del risultato?

"Un risultato talmente significativo che è difficile da commentare, pur sapendo che giovedì prossimo ci sarà il ritorno e conoscendo la grande forza che ha il Liverpool. La cosa fantastica è che ci potremo giocare la qualificazione a Bergamo".

Scamacca è stato il grande protagonista.

"C'è grande fiducia da sempre in Gianluca, ma lui come tutte le individualità dell'Atalanta sono figli e del grande gioco che il mister fa esprimere e sa dare alla squadra. Il collettivo si esalta e all'interno di questo via via emergono i singoli che riescono sempre a stupirci".