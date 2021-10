PEPITO ROSSI, Torna in Italia: va alla SPAL

Il futuro di Pepito Rossi è a Ferrara. Come riporta Tuttomercatoweb.com, l'ex attaccante della Fiorentina torna in Italia e da domenica si allenerà con la SPAL, con l'obiettivo si essere pronto nel giro di un paio di settimane. Il presidente Tacopina, interpellato dalla testata, ha confermato: "Giuseppe sta bene ed ha grande fame. Ci siamo visti più volte a New York e credo che possa essere una parte importante delle nostre ambizioni di tornare in Serie A. Rossi è il più grande calciatore che sia nato sul suolo americano e questo lo rende ancor più speciale per una proprietà italo-americana come la nostra. E non solo: è e sarà importante anche per i piani della SPAL di essere presente negli States nel prossimo anno".